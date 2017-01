AA Gent heeft de 18-jarige Nigeriaan Samuel Kalu aangetrokken, de tweede winterversterking na de Kroatische doelman Lovre Kalinic. De rechtsvoetige vleugelspits zette zijn handtekening onder een contract voor 3,5 seizoenen.

Kalu komt over van het Slowaakse AS Trencin en treedt daarmee in de voetsporen van zijn landgenoten Moses Simon en Ibrahim Rabiu. Net als Simon kreeg ook Kalu zijn opleiding bij de GBS Academy (Golden Boot Soccer Academy) in Nigeria. "Kalu is een rechtsvoetige vleugelspits die beschikt over een groot technisch vermogen", zo klinkt het op de website van AA Gent. "Hij is zeer snel en heeft een snedige actie in huis."



Kalu trad sinds 1 januari 2016 aan voor AS Trentin, waarmee hij vorig seizoen de Slowaakse landstitel en beker won. Hij speelde in totaal 42 wedstrijden voor de kampioen van Slowakije. Daarin maakte de Nigeriaan zes doelpunten en kwam hij tot acht assists.



Met Kalu, Simon, Rabiu, Anderson Esiti en William Troost-Ekong heeft AA Gent nu vijf Nigerianen in de rangen.