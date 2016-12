Craig Butler, de stiefvader en manager van Leon Bailey, zegt dat Bailey ook na de winterstop nog voor KRC Genk zou kunnen spelen. Maar het zou wel helpen mocht Genk Kyle Butler, de jongere halfbroer van Leon, van de beloftenkern overhevelen naar de A-kern...

"Leon is aan een sterk seizoen bezig. Hij trekt de lijn van de vorige campagne door. Misschien is het wel tijd om te vertrekken en de uitdaging aan te gaan op een hoger niveau. Er zijn teams uit Engeland, Frankrijk en Italië die interesse hebben en zelfs al een voorstel deden. Maar we staan niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf bij Genk", zegt Craig Butler in Het Laatste Nieuws.

Butler geeft wel een stevige hint aan de club die de beslissing om voor Genk te (blijven) kiezen kan vergemakkelijken en dat heeft alles te maken met Kyle Butler, de zoon van Craig en halfbroer van Leon Bailey. Kyle Butler zette begin dit jaar kort na zijn 18de verjaardag zijn handtekening onder een profcontract bij KRC Genk en zit daar in de beloftenkern.

"De afspraak was dat als Kyle het goed deed bij de beloften, hij mee op winterstage mag en definitief bij de A-kern aansluit. Kyle heeft dat ingelost", oordeelt zijn vader. "Hij scoorde 8 goals en gaf 5 assists. Die statistieken liegen niet. We moeten aan de carrière van onze jongens denken. Als ze bij een andere club wél allebei in de A-kern kunnen meedraaien en bij Genk niet, dan moeten we onze opties bekijken." KRC Genk wenste in HLN niet te reageren op de uitspraken van Craig Butler.