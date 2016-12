Naast doelman Lovre Kalinic heeft AA Gent een tweede vesterking voor na de winterstop beet, al gaat het om een speler die al in de zomer van 2015 een contract ondertekende bij de Buffalo's... In 2017 zal William Troost-Ekong eindelijk in het shirt van AA Gent spelen.

In de zomertransferperiode van 2015 nam AA Gent William Troost-Ekong transfervrij over van het Nederlandse Groningen. Maar de Buffalo's vonden de in 1993 geboren Nederlands-Nigeriaanse centrale verdediger nog niet klaar voor het grote werk en verhuurden hem onmiddellijk aan het Noorse Haugesund. Daar ontpopte Troost-Ekong zich tot sterkhouder en kreeg hij zelfs de kapiteinsband toegeschoven.

In de zomermercato van 2016 wilde AA Gent Troost-Ekong terug naar de Arteveldestad halen, maar de verbrekingsvergoeding die Haugesund vroeg, was te hoog. En dus kon Hein Vanhaezebrouck Troost-Ekong pas op het eind van de huurovereenkomst in november verwelkomen. Sindsdien traint de Nederlandse Nigeriaan mee met de A-kern. Hij vloog zelfs mee naar Turkije voor de Europa League-match op Konyaspor. Speelgerechtigd is hij pas na Nieuwjaar.

"Dankzij mijn Nigeriaanse achtergrond ben ik snel en sterk in de duels. En als Nederlander ben ik ook comfortabel aan de bal. Ik ben geen Beckenbauer, maar schrik om uit te voetballen heb ik niet." Zo omschrijft William Troost-Ekong zichzelf in Het Laatste Nieuws. "William heeft alle kwaliteiten om het ver te schoppen", voegt Jostein Grinhaug, technisch directeur bij Haugesund, eraan toe.

Troost-Ekong is in Nederland geboren en heeft een Nederlandse moeder en Nigeriaanse vader. Hij maakte deel uit van de olympische selectie van Nigeria die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro afgelopen zomer brons behaalde.