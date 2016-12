AA Gent heeft de komst van Lovre Kalinic officieel bevestigd. De 26-jarige Kroatische doelman komt over van Hajduk Split en tekende in Gent een contract voor vier seizoenen.

Kalinic is een jeugdproduct van Hajduk Split en brak na uitleenbeurten aan enkele Kroatische clubs in 2013 helemaal door bij Split. Hij is ook Kroatisch international en maakte afgelopen zomer nog deel uit van de selectie voor het EK in Frankrijk, waar hij tweede doelman was achter Danijel Subasic van AS Monaco.

De 2m01 grote Kalinic behaalde vorig seizoen 19 clean sheets. Hij vestigde zelfs een record in de Kroatische competitie door tussen half augustus en half oktober 2015 in acht wedstrijden geen enkel doelpunt te slikken, goed voor maar liefst 775 minuten zonder tegentreffer. Sinds dit jaar werd hij ook gepromoveerd tot kapitein van de ploeg.

De 26-jarige Kalinic ondertekende in de Ghelamco Arena een contract tot eind juni 2021 en moet de concurrentie aangaan met Jacob Rinne en Yannick Thoelen. Dinsdagavond woonde hij als toeschouwer de partij tussen KRC Genk en AA Gent bij. Hij zag zijn nieuwe ploegmaats met 2-0 verliezen.