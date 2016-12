Rudi Cossey moet het eerste elftal van KRC Genk dinsdag naar de drie punten leiden in de belangrijke competitiewedstrijd tegen AA Gent. De T2 van de Limburgers moet op de Genkse trainersbank de honneurs waarnemen na het ontslag van Peter Maes van eerder maandag.

"Iedereen, spelers en sportieve staf, was vanmorgen verrast door de aankondiging van Dimitri de Condé van het ontslag van Peter Maes en de tijdelijke aanstelling van mij tot hoofdcoach", aldus Cossey maandagmiddag.



"Vooral was ik verrast door de timing ervan. Peter en ik waren al ver gevorderd met de voorbereiding van de wedstrijd morgen tegen Gent. Ik ben dan ook van mening dat de beslissing al vroeger werd genomen. Alleszins ga ik geen spectaculaire wijzigingen aanbrengen aan het team".



 "Over het team hadden we al gesproken, ik heb met Peter altijd perfect gewerkt. Ik ken hem dan ook als een competitiebeest dat altijd wil winnen, maar werken met een groep van 27 spelers is geen senicure. Of ik al gesproken heb met mijn voormalige coach? Ik heb een kort telefoongesprek gehad, maar nu moet ik mij toeleggen op de wedstrijd van morgen". Wat de toekomst voor Cossey brengt is koffiedik kijken.



"Dat is het minste van mijn zorgen. Dat moet nog besproken worden, maar dat zal afhangen van de wensen van de nieuwe coach. Stel dat die zijn eigen hulpcoaches meebrengt, dan is het over en out voor mij bij Genk. De nieuwe trainer zit morgenavond misschien wel al de tribune."