OPSTELLINGEN

Bij thuisploeg Genk start Naranjo in de spits, ook de jonge Noor Berge staat in de basiself. Nieuwkomers Boëtius en Zebli zitten op de bank.



Bij Moeskroen staat Matulevicius naast Diedhiou in de aanval, Hubert begint op der bank. Trezeguet staat met Egypte in de finale van de Afrika Cup.