OPSTELLINGEN

Bij thuisploeg Gent kiest jubilaris Vanhaezebrouck terug voor Nielsen in de verdediging, ook Foket komt na de nederlaag tegen STVV terug in de ploeg. Perbet start in de diepe spits.



Anderlecht-trainer Weiler kiest voor zijn gebruikelijke elf met topschutter Teodorczyk in de aanval. Opvallend: topspeler Stanciu start op de bank, landgenoot Chipciu komt hem vervangen.