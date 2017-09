0'

VOORAF

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en Moeskroen is een onverwachte topper op speeldag 7 in de Jupiler Pro League. Moeskroen is de competitie uitstekend gestart met 13 op 18. Op de vorige speeldag ging zelfs Club Brugge voor de bijl. Zulte Waregem staat met 10 op 18 op de zesde plaats. Afgelopen donderdag kreeg het wel een stevige nederlaag aangesmeerd in het Europa League-duel met Nice.