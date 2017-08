30'

DOELPUNT

Charleroi klimt op 0-2. Lukebakio snijdt naar binnen en knalt hard richting doel. Butez bokst de bal hoog in de lucht, maar het leer dwarrelt vervolgens toch nog in doel. Ook Pollet was nog in de buurt, maar het doelpunt komt toch op naam van Lukebakio. Vooral de doelman van Moeskroen zag er niet goed uit.