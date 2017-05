0'

OPSTELLINGEN

Bij kersvers kampioen Anderlecht kiest trainer Weiler in doel voor Martinez. Deschacht staat naast Dendoncker in het hart van de defensie en ook Capel mag nog eens in de basiself starten. Teodorczyk scoorde tot nu toe 22 doelpunten en kan, mits het maken van nog één doelpunt, alleen topschutter worden.



KV Oostende start met zijn best mogelijke ploeg. Dutoit start in doel, Proto is nog steeds geblesseerd. Trainer Vanderhaeghe kiest voor jongeling Ozkan naast Jali op het middenveld en Club Brugge-killer Akpala moet opnieuw voor de goals zorgen.