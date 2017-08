Red Panthers stoten door naar halve finales

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg heeft zich op het EK in Nederland geplaatst voor de halve finales.

De Red Panthers klopten dinsdag in hun derde en laatste groepsmatch Spanje met 2-1 en eindigen zeker in de top twee van hun poule. In de halve finales wacht hoogstwaarschijnlijk Duitsland. Vlak voor het einde van het eerste kwart kwam België 1-0 voor. Joanne Peeters (15') knalde een strafcorner, die onderweg afweek, tegen de touwen. Spanje voerde de druk op, en kreeg op slag van rust loon naar werken. Salvatella (29') werkte aan de tweede paal een voorzet binnen. Spanje bleef ook na de pauze het meeste initiatief nemen. Toch kwamen de Panthers, opnieuw via Peeters (35'), op 2-1. Spanje drong nog aan, maar de Belgische defensie stond pal.

Eerder dit tornooi lieten de Belgen geen spaander heel van Tsjechië en verloren ze nipt van 's werelds nummer één Nederland (1-0). De Belgische vrouwen sluiten de groepsfase dus af met zes punten. Dat zijn er momenteel evenveel als Nederland, dat later op de dag in zijn match van de derde speeldag Tsjechië ontmoet. Als de Nederlanders minstens een punt pakken, wat tegen het zwakkere Tsjechië logisch lijkt, zijn ze groepswinnaar. België treft in de halve finales dus hoogstwaarschijnlijk Duitsland, dat in groep B op de eerste plaats eindigde met het maximum van negen punten. Nederland kijkt volgens diezelfde logica Engeland in de ogen.