Het World Team, een selectie van niet-Amerikaanse spelers, heeft tijdens het All Star Game weekend in New Orleans de Rising Stars Challenge gewonnen tegen Team USA. In een wedstrijd onder beloftevolle spelers werd het 150-141.

Jamal Murray, de Canadese 'rookie' van Denver, maakte 36 punten en werd verkozen tot MVP van het duel. De Bahamaan Buddy Hield (New Orleans) en de Let Kristaps Porzingis (New York) deden met respectievelijk 28 en 24 punten ook hun duit in het zakje, bij Team USA lukte Frank Kaminski (Charlotte) 33 punten.



Het was de derde editie van de Rising Stars Challenge, een wedstrijd voor spelers die hun eerste of tweede NBA-seizoen spelen. Het World Team won de eerste editie (121-112), vorig jaar pakte de Amerikaanse selectie de zege (157-154).



Zondag wordt in New Orleans het echte All Star Game gespeeld, het jaarlijkse prestigeduel tussen selecties uit de Eastern en Western Conference. Zaterdag staan er traditiegetrouw enkele spectaculaire events op het menu, met onder meer de dunkwedstrijd en de driepuntwedstrijd.