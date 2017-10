Easykit CrossCup Relays trekken veldloopseizoen op gang

Met duizend ploegen van drie atleten worden de Blaarmeersen in Gent andermaal het toneel van de start van het veldloopseizoen en de Easykit CrossCup. Spanning verzekerd op deze aflossingsrace.

Of de teams die vorig jaar het mooie weer maakten ook zondag het podium halen is niet zeker. Vooral bij de vrouwen kunnen gevestigde waarden het moeilijk krijgen. AC Meetjesland, vorig jaar nog onbetwist winnaar, moet het stellen zonder Louise Carton. De Belgische kampioene viert haar wederoptreden normaliter pas in Mol. Een zware handicap voor de Oost-Vlaamse club, waar Zenobie Vangansbeke het voortouw moet nemen. Ook AV Roeselare komt gehandicapt aan de start. Vorig jaar liep Veerle Dejaeghere nog een sterke estafette, ditmaal staat ze tussen het publiek. Nu voert Hanna Vandenbussche de troepen aan. Andere ploegen hebben zich behoorlijk versterkt. CABW had met Stephanie Barnes al een klepper van formaat maar lijfde intussen Imana Truyers en Vanessa Scaunet in. OEH zag Scaunet vertrekken maar kon Manuela Socol en Astrid Verhoeven aantrekken. Die vinden Lisa Rooms terug bij de Halse vereniging en zijn zondag zeker te duchten. Andere traditioneel goed presterende clubs op de Easykit CrossCup Relays zijn DCLA met o.m. Kim Geypen en Eva Galle en ACH met Sofie Van Accom. Ook van de partij in Gent is Europees beloftenkampioene op de 800 meter Renée Eykens (KAPE). Verder een Poolse ploeg met daarin Katharina Rutkowska, vierde op de EK veldlopen bij de beloften en Pools kampioene op de 10.000 meter.



Bij de mannen blijft OEH hoge ogen gooien. Met Isaac Kimeli, Simon Debognies en Thomas De Bock beschikt coach Tim Moriau over een ijzersterk trio dat net als vorig jaar voor het hoogste podium zal strijden. OEH heeft zelfs een uitstekende tweede ploeg in petto met Joris Keppens, Philip Cortvriendt en Robin Hendrix. CABW, vorig jaar tweede, verliest Soufiane Bouchikhi. Een zware aderlating, waardoor het gewicht helemaal op de schouders van Jeroen D'Hoedt valt. Bouchiki voegt zich bij FC Luik, dat met Kebron en Lonneux een stevig drietal presenteert. RC Gent wil minstens even goed doen als het brons van afgelopen jaar. Met Bashir Abdi, Riken Ost en Bert Misplon beschikt de lokale club over goede troeven. DCLA van zijn kant kan rekenen op Lukas Van Assche, Ali Hamdi en Dries Basemans.



De Easykit CrossCup Relays vormen de eerste wedstrijd van zes die besloten worden met de apotheose op het Belgisch kampioenschap in Brussel, eind februari. De data: 22/10 Gent, 5/11 Mol, 26/11 Roeselare, 21/01 Hannut, 11/02 Rotselaar, 25/02 Brussel.