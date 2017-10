Thiam op shortlist Europese atletiekfederatie

Nafi Thiam maakt nog altijd kans op de titel van Europese Atlete van het Jaar. De Europese atletiekfederatie (EAA) heeft woensdag de shortlist met vier kanshebbers bekendgemaakt op Twitter.

Thiam kroonde zich deze zomer in Londen tot wereldkampioene in de zevenkamp. Goed twee maanden eerder had de olympisch kampioene van Rio in het Oostenrijkse Götzis op de Hypomeeting met 7013 punten voor het eerst de kaap van 7000 punten gerond, en dat als vierde atlete ooit. In het voorjaar behaalde Thiam in Belgrado goud op het EK indoor in de vijfkamp.

Medio september publiceerde de EAA een lijst van tien kanshebsters, die nu herleid is tot vier namen. Thiam moet het opnemen tegen drie andere regerende wereldkampioenen in hun discipline: de Russische Maria Lasitskene (hoogspringen), de Griekse Ekaterini Stefanidi (polsstokspringen) en de Poolse Anita Wlodarczyk (hamerslingeren).

De EAA maakt de winnares op 14 oktober bekend op een gala in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Spaanse hoogspringster Ruth Beitia. Thiam kan ook op 24 november in de prijzen vallen, als de IAAF zijn Atlete van het Jaar bekendmaakt. De Belgische staat hierbij op de shortlist van tien genomineerden.