Vierde plek voor Thiam, Borlées vallen naast het podium

Nafi Thiam is vrijdag op de 41e Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op de vierde plaats geëindigd in de hoogspringcompetitie. De zege ging naar de Russische wereldkampioene Mariya Lasitskene.

Lasitskene ging over 2m02 en won daarmee de Diamond League-finale en de bijhorende cheque van 50.000 dollar. Ze haalde het voor de Oekraïense Yuliya Levchenko (1m94), de vicewereldkampioene, en de Tsjechische Michaela Hruba (1m88).



Nafi Thiam kreeg van de Memorial-organisatie een wildcard om te kunnen deelnemen voor eigen publiek. De wereld- en olympisch kampioene op de zevenkamp ging bij haar tweede poging over 1m88. Daarna faalde ze drie keer op 1m91.



Thiams persoonlijke record bedraagt 1m98. Die hoogte haalde ze vorige zomer in Rio en sprong ze opnieuw eind mei tijdens de meerkamp in Götzis, waar ze de mythische kaap van 7.000 punten rondde.



GEEN SUCCES VOOR DE BORLÉES



De Dominikaan Luguelin Santos schreef vrijdag de 400 meter op zijn naam. De 23-jarige Santos won het slotnummer van de atletiekmeeting in 45.67. Hij haalde het voor de Britten Rabah Yousif (46.10) en Martyn Rooney (46.29).



Dylan Borlée eindigde als vierde in 46.42, voor zijn broers Jonathan (46.44) en Kevin (46.96).



Vorige week vond in Zürich de Diamond League-finale van de 400 meter plaats. Isaac Makwala uit Botswana zegevierde er in 43.95. Kevin Borlée werd toen vijfde in 45.77.



Op de 800 meter ging de winst vrijdagavond naar de Botswaan Nijel Amos in 1:44.53. Hij stak de Diamond League-trofee op zak voor de Polen Marcin Lewandowski (1:44.77) en Adam Kszczot (1:44.84).



De Amerikaan Noah Lyles kroonde zich tot winnaar van de Diamond League op de 200 meter bij de mannen. De 20-jarige Lyles snelde naar de zege in 20.00 (wind: +0,9 m/s). Lyles haalde het vrijdagavond voor zijn landgenoot Ameer Webb, tweede op amper 1 honderdste. De Turk Ramil Guliyev, die vorige maand verrassend de wereldtitel veroverde in Londen, kwam als derde over de streep in 20.02.



De Keniaanse wereldkampioen Conseslus Kipruto heeft won de 3.000 meter steeple. Hij kwam over de streep in 8:04.73. De wereldkampioen van Londen haalde het dankzij een verschroeiende eindsprint, voor de Marokkaan Soufiane El Bakkali (8:04.83). Op de derde plaats eindigde de Amerikaan Evan Jager (8:11.71). El Bakkali en Jager werden op het WK ook respectievelijk tweede en derde.



SNELSTE TIJD VAN HET JAAR



De Bahamaanse Shaunae Miller-Ubio heeft vrijdagavond de finale op de 400 meter gewonnen. Ze deed dat in 49.46, de snelste chrono dit seizoen. Miller-Ubio dook met haar tijd onder de 49.65 die de Amerikaanse Allyson Felix op 9 juli in Londen liep.



De Keniaanse wereldkampioene Hellen Obiri zegevierde op de 5.000 meter. De Amerikaanse Dalilah Muhammad was de beste op de 400 meter horden.



Obiri snelde naar de winst in 14:25.88, ruim zeven seconden boven haar beste jaartijd. Met Caroline Chepkoech Kipkirui (14:27.55) eindigde een tweede Keniaanse op de dichtste ereplaats. De Ethiopische Senbere Teferi (14:32.03) vervolledigde het podium.





De Kroatische wereldkampioene Sandra Perkovic heeft de finale in het discuswerpen gewonnen. De Servische Ivana Spanovic was de beste in het verspringen.



Perkovic haalde het met een worp van 68m82 voor de Australische Dani Stevens (65m85) en de Cubaanse Denia Caballero (64m61).



De winst in het verspringen ging naar Ivana Spanovic met 6m70. De Servische won voor de Britse Lorraine Ugen (6m65) en de Amerikaanse Shakeela Saunders (6m64).



WERELDKAMPIOENEN OP POST



De Keniaanse wereldkampioen Elijah Motonei Manangoi legde beslag op de 1.500 meter. De 24-jarige Manangoi snelde in het Koning Boudewijnstadion naar de zege in 3:38.97. Hij haalde het voor de Fransman Mahiedine Mekhissi Benabbad (3:39.42) en de Australiër Jordan Williamsz (3:40.03).



Isaac Kimeli was op de zevende plaats de eerste Belg in 3:41.45. Ali Hamdi werd negende in 3:41.88, Tarik Moukrime tiende in 3:44.11.



De Jamaicaan Yohan Blake won vrijdag de 100 meter. De wereldkampioen van 2011 sprintte op de piste in het Koning Boudewijnstadion naar de zege in 10.02 (wind: +0,2). Hij haalde het voor de Amerikaan Michael Rodgers (10.09) en de Jamaicaan Julian Forte (10.12).



Vorige week vond in Zürich de Diamond League-finale van de 100 meter plaats. De winst (en 50.000 dollar) ging toen naar de Brit Chijindu Ujah in 9.97. Wereldkampioen Justin Gatlin, die paste voor Brussel, werd pas vierde.