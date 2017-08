Mo Farah wint laatste wedstrijd op de piste na thriller, Kevin Borlée vijfde op 400 meter

Kevin Borlée is als vijfde geëindigd in de finale van de Diamond League op de 400 meter. Hij klokte 45.77 in het Zwitserse Zürich. Mo Farah won nipt zijn laatste wedstrijd op de piste, Ruth Jebet lukte een beste wereldjaarprestatie op de 3.000m steeple.

In de finale van de Diamond League begonnen alle atleten die zich wisten te kwalificeren weer vanaf nul. Wie won in Zürich, of dat volgende week in Brussel doet, gaat met de volle prijzenpot van 50.000 dollar of ruim 43.000 euro aan de haal. Isaac Makwala won de 400 meter in een toptijd van 43.95, Kevin Borlée liep geen topchrono maar werd wel mooi vijfde. Hij strijkt 5.000 dollar op. Wereldkampioene Dafne Schippers (22.36) was pas vierde in de 200 meter. Shaunae Miller-Uibo zorgde voor sensatie door niet zomaar te winnen, maar op een natte piste naar een persoonlijk record van 21.88 te snellen.



Caterine Ibarguen viel voor eerst sinds mei 2012 buiten de top twee van een wedstrijd in het hink-stap-springen. De kersverse wereldkampioene was met 14m48 pas derde, de winst was voor Olga Rypakova. Zij lukte 14m55. Alweer een verrassing volgde er in de 100 meter. De Brit Chijindu Ujah ging in 9.97 met de zege aan de haal, wereldkampioen Justin Gatlin was pas vierde in 10.04.



In de 3.000m steeple snelde wereldrecordhoudster Ruth Jebet met een fenomenaal tweede deel naar een beste wereldjaarprestatie van 8:55.29, alleen zijzelf liep ooit sneller. De nummer twee in de wedstrijd, de Keniaanse Beatrice Chepkoech, mag zich dankzij haar 8:59.84 voortaan de vierde beste atlete aller tijden op de steeple noemen.



Mo Farah maakte het in zijn allerlaatste wedstrijd op de piste bijzonder spannend. Hij liep de hele slotronde van de 5.000m aan de leiding, maar op het eind kwamen twee concurrenten nog erg dicht. Paul Chelimo en Muktar Edris, die in Londen verrassend wereldkampioen werd, strandden allebei op vier honderdsten van Farah. De Britse viervoudige olympische kampioen klokte 13:06.05 en stapt nu over naar de marathon.