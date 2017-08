AG Urban Memorial op de Vismarkt in Brussel, over het water!

Met de AG Memorial Van Damme nu echt voor de deur, komt ook de AG Urban Memorial thuis, in Brussel. Op 'de Vismet' is het zaterdag aan onze beste sprinters, met o.m. Anne Zagré en de broers Borlée. De spectaculaire gelegenheidspiste vertrekt boven het water van de Anspach-fontein, de finish ligt voor de Sint-Katelijnekerk.

De beste spurters van het land tekenen present zaterdag. Tal van reeksen 100m mannen en vrouwen en de hoge horden leiden naar nationale en internationale finales. Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen Anne Zagré en de Nederlandse Sharona Bakker op de 100m horden. Kevin, Jonathan en Dylan Borlée lopen voor de gelegenheid de 100m, ideaal om de snelheid nog aan te scherpen met het oog op hun 400m op de AG Memorial Van Damme een week later. Ze krijgen sterke tegenstand van de Nederlandse kampioen op de 100m, Giovanni Codrington.



Het zal zowel voor de atleten als voor het publiek een bijzondere ervaring zijn om op deze unieke plek in Brussel een 100m-piste te zien liggen. De start ligt letterlijk op het water van de fontein aan de ene kant van het plein, de aankomst ligt tussen de terrassen van de visrestaurants waarvoor het plein zo bekend is, in de schaduw van de kerk.



KINDEREN, SPECIAL OLYMPICS EN SPRINT



De hele namiddag lang kunnen kinderen kennismaken met atletiek tijdens de Kids Athletics jeugdinitiatie onder leiding van Elodie Ouedraogo en i.s.m. atletiekclub Excelsior. Deelname is gratis en na afloop krijgen alle deelnemers een diploma als herinnering aan hun sportieve prestatie. In de loop van de namiddag wagen de beste Belgische jongens en meisjes hun kans tijdens het voorprogramma. Er lopen ook 16 atleten van Special Olympics Belgium om sport bij mensen met een verstandelijke beperking in the picture te zetten.



Het is bovendien de laatste kans voor wie zelf op de piste van het Koning Boudewijnstadion wil staan. Via de AG Sprint Experience kan je zelf, met de andere acht snelste mannen en vrouwen, op vrijdag 1 september de 100m lopen op de Memorial en je tot snelste man/vrouw van België laten kronen. De toegang voor het publiek is de hele namiddag gratis!



Programma AG Urban Memorial Van Damme Brussel



13u-16u: Kids Athletics voor jongeren tot 12 jaar

13u-16u: The AG Sprint Experience

13u30: Start reeksen

16u: Start finales