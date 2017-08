Belgian Tornados vallen naast podium

De Belgian Tornados hebben op de 4x400m op het WK in Londen de vierde plaats behaald. Het aflossingsteam moest de duimen leggen voor Trinidad & Tobago, de VS en Groot-Brittanië.

Jacques Borlée had voor aanvang de volgorde van zijn viertal gewijzigd. Robin Vanderbemden startte en werd gevolgd door Jonathan, Dylan en slotloper Kevin Borlée. In de reeksen hadden de Belgen nog een chrono van 2:59.47 laten optekenen.



Vanuit baan 9 slaagden de Tornados er echter nooit in mee te spelen voor de medailles. Trinidad & Tobago (2:58.12), de Verenigde Staten (2:58.61) en Groot-Brittannië (2:59.00) bleven de Belgen (3:00.04) ruimschoots voor. Het Belgisch record van 2:58.52 bleef ver weg.

Voor het team van Jacques Borlée is het een tweede vierde plaats op rij, na vorig jaar op de Spelen in Rio, toen het Belgische viertal op drie honderdsten brons misten.



De Belgische delegatie blijft zo steken op één (gouden) medaille van Nafi Thiam.