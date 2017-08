Usain Bolt haalt finish van laatstse wedstrijd niet

Spurtfenomeen Usain Bolt raakte geblesseerd in de finale van de 4x100 meter op het WK atletiek in Londen. Zo kwam er een einde aan Bolts carrière en aan de succesvolle reeks van Jamaica. Groot-Brittannië pakte verrassend goud.

De 30-jarige Bolt was de laatste loper in een team met starter Omar McLeod, Julian Forte en Yohan Blake. Na een twintigtal meter lopen begon hij te trekkebenen, in zijn laatste race kwam de wereldster niet over de finish. De achtvoudige olympische kampioen greep zo naast een twaalfde wereldtitel en blijft steken op 14 WK-medailles.

Uiteindelijk veroverden de Britten Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot en Nethaneel Mitchell-Blake verrassend het goud in 37.47. De Verenigde Staten, met onder meer Justin Gatlin en Christian Coleman, snelden in 37.52 naar het zilver. Het brons was voor Japan (38.04).

Het Jamaica van Bolt won elke grote aflossingswedstrijd sinds 2009, zaterdag kwam een einde aan hun indrukwekkende reeks. Vorig weekend moest Usain Bolt de wereldtitel op de 100 meter aan Gatlin laten. Die haalde het in 9.92 voor Coleman (9.94) en Bolt (9.95).