Mo Farah grijpt naast dubbel

De verwachte overwinning van Mo Farah op de 5.000 m kwam er niet. Hij moet vrede nemen met een zilveren medaille. Ethiopiër Muktar Edris pakt goud.

Na zijn goud op de 10.000 meter was de 34-jarige Brit erop gebrand om voor de vijfde opeenvolgende keer (na WK 2013 en 2015 en OS 2012 en 2016) de dubbel te pakken. Farah kreeg zaterdag niet het verwachte afscheid van de atletiekpiste op mondiaal niveau en leed zijn eerste nederlaag op een topkampioenschap outdoor sinds het WK van 2011 in Moskou.

Het was de Ethiopiër Muktar Edris die als eerste finishte in een tijd van 13:32.79, Farah in een tijd van 13:33.22. De Amerikaan Paul Kipkemoi Chelimo snelde naar het brons in 13:33.30. De Belgen Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi strandden woensdag op een zucht van de finale van de 5.000 meter. Na het WK en nog twee meetings zal Mo Farah zich toeleggen op de marathon.