Schippers verlengt wereldtitel 200 meter

Dafne Schippers heeft in Londen haar wereldtitel op de 200 meter verlengd. De Nederlandse sprintte in de finale in het Olympisch Stadion naar het goud in een tijd van 22.05. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou won het zilver in 22.08, brons ging naar Shaunae Miller van de Bahama's in 22.15.

Met haar tweede wereldtitel op rij op de 200 meter schaart Schippers zich bij twee andere grootheden uit de sprint. Allyson Felix en Merlene Ottey wisten in het verleden ook twee keer goud te winnen op dit nummer.



Schippers startte als favoriete voor de titel. Ze had in de reeksen en halve finales een machtige sprint laten zien. In de finale begon ze in baan zes en kwam ze uitstekend de bocht uit. Op het laatste rechte stuk naar de finish bleef de versnelling intact en hielde ze Ta Lou en Miller achter zich.



MEMORIAL VAN DAMME



De 25-jarige Utrechtse zal begin volgende maand ook te zien zijn op de AG Memorial Van Damme. Daar loopt ze de finale van de Diamond League op de 100 meter.



