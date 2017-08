Debjani (net) niet naar halve finale

Ismael Debjani is er op de WK atletiek in Londen niet in geslaagd zich voor de halve finales van de 1.500 meter te plaatsen.

De 26-jarige Belg finishte in de derde reeks als twaalfde in 3:43.71, tien seconden boven zijn Belgisch record (3:33.70).



De eerste zes van elke reeks plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales. Daarnaast gingen nog zes ateten met de snelste verliezende tijden door. Voor een plaats in de finale was een tijd onder 3:43.10 nodig.