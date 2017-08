Francis en Warholm verrassende wereldkampioenen

De Amerikaanse Phyllis Francis heeft verrassend de 400 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Ook in de 400m horden bij de mannen viel er een verrassing te noteren. De Noor Karsten Warholm ging aan de haal met goud.

In 49.92 liet Francis de Bahreinse Salwa Eid Naser (50.06) en haar landgenote Allyson Felix (50.08) achter zich. Olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo leek op weg naar een vlotte overwinning, maar op 50 meter van de finish stortte de Bahamaanse - schijnbaar geblesseerd - helemaal in. In 50.49 greep ze nog naast een podiumplaats. Het liet de 31-jarige Felix toe het record van de Jamaicanen Usain Bolt en Merlene Ottey te evenaren. Net als die twee atletiekiconen zit ze aan veertien WK-medailles (9 goud, 3 zilver, 2 brons).



Voor Francis is het de eerste individuele medaille op een groot kampioenschap. Met het Amerikaanse estafetteteam (4x400) pakte de 25-jarige Newyorkse wel al goud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en op het WK van 2015 in Peking.



VERRASSENDE NOOR



Karsten Warholm kroonde zich tot wereldkampioen op de 400m horden. De 21-jarige Noor ging er meteen als een speer vandoor en hield verrassend stand. In 48.35 hield hij de Turk Yasmani Copello (48.49) en de Amerikaanse topfavoriet Kerron Clement (48.52) achter zich.



Kerron Clement kroonde zich twee keer eerder wel tot wereldkampioen (2007, 2009), werd vorig jaar olympisch kampioen en heeft met 48.02 de beste wereldjaarprestatie op zijn naam. Voor Warholm is het de eerste medaille op een groot kampioenschap.