Geen 5000m-finale voor Abdi en Bouchikhi

Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi zijn er woensdag op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen niet in geslaagd zich voor de finale van de 5.000 meter te plaatsen. Abdi werd in de eerste reeks zesde in 13:30.71, Bouchikhi in de tweede elfde in 13:28.64.

De eerste vijf van elke reeks plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. Daarnaast gingen ook de snelste vijf van de niet geplaatste atleten door. Die kwamen allemaal uit de beduidend snellere tweede reeks. Voor een finaleplaats was 13:27.70 nodig. Abdi en Bouchikhi grepen allebei maar net naast een finaleplaats. Abdi met zijn zesde plaats, Bouchikhi met zijn elfde tijd van alle deelnemers. Abdi liep de negentiende tijd.



De eerste reeks werd in 13:30.07 gewonnen door de Ethiopiër Yomif Kejelcha, voor de Britse topfavoriet Mo Farah. Ook de tweede reeks had een Ethiopische winnaar: Selzemon Barega in 13:21.51.



Vrijdag won Farah al de 10.000 meter. Zaterdag gaat hij voor een vijfde dubbel op een groot kampioenschap. Hij won zowel de 5.000 meter als de 10.000 meter op de wereldkampioenschappen van 2013 en 2015 en op op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. In 2011 werd hij ook al wereldkampioen op de 5.000 meter, maar moest hij op de 10.000 meter met zilver vrede nemen. Na het WK en nog twee meetings neemt Farah afscheid van de piste en gaat hij zich op de marathon richten.