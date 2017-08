Art komt spectaculair ten val, Kendricks pakt wereldtitel

Sam Kendricks is de nieuwe wereldkampioen polsstokspringen. De Amerikaan deed het in Londen net iets beter dan de Pool ??? en de Fransman Arnaud Lavillenie. Onze landgenoot Arnaud Art werd tiende.

Arnaud Art heeft niet veel plezier beleefd aan zijn eerste finale op een WK atletiek. Dinsdagavond raakte de Belgische recordhouder in het polsstokspringen niet over de openingshoogte van 5m50. Art zocht geen excuses, ondanks dat zijn polsstok bij zijn derde en laatste poging uit zijn handen glipte, zodat hij spectaculair maar gelukkig zonder veel erg ten val kwam. Art eindigde zo op een gedeelde tiende plaats, want ook de Chinees Jie Yao en de Duitser Marcel Holzdeppe raakten niet over de openingshoogte.

"Op fysiek vlak was ik nergens vandaag", legde Art uit. "Ik kon niet versnellen zoals ik het wou. Ik voelde me zwaar en traag. Het was alsof ik vijf kilo extra moest meedragen. Mentaal voelde ik me goed. Ik was uitgelaten, maar kalm tegelijk. Ik kan dit niet uitleggen. Dit gebeurt vaak als je in slechte vorm verkeert. Ik dacht dat de opwinding van het evenement me erboven zou kunnen helpen. Ondanks dat ik mentaal top was, heb ik gemerkt dat het niet lukte", aldus een ontgoochelde Art.

Onze landgenoot had gehoopt om in de finale zijn Belgische record van 5m71 te breken. "Het was mooi geweest om van deze mogelijkheid gebruik te maken om hoger te springen. Deze ervaring heeft me geleerd dat ik nog veel werk heb. Het was wel leuk om in de finale te staan."

Over zijn spectaculaire val zei Art nog: "Mijn rechterknie doet pijn, maar het is niet ernstig. Binnen twee of drie dagen zal de pijn wel over zijn. Ik had ook pijn aan een van mijn rechtertenen. Ik heb geen tijd gehad om bang te zijn, ik had enkel tijd om pijn te hebben." De eerste die naar Art toesnelde na diens valpartij was Arnaud Lavillenie. De Franse wereldrecordhouder toonde zich erg bezorgd en legde een troostende arm om de schouder van onze landgenoot.

KENDRICKS ALS ENIGE OVER 5M95

De olympische kampioen van Londen moest op het WK in Londen vrede nemen met het brons met een sprong over 5m89. Ook de Pool Piotr Lisek liet een sprong over die hoogte noteren, maar had er minder pogingen voor nodig en kreeg daardoor het zilver. Het goud ging met een sprong over 5m95 naar de Amerikaan Sam Kendricks. De 24-jarige reservist van het Amerikaanse leger had met 6m00 ook al de beste wereldjaarprestatie op zijn naam staan.