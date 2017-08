Van Niekerk bolt uit naar goud, Kenia onklopbaar op steeple

De Zuid-Afrikaan Wayde Van Niekerk heeft zijn favorietenrol op de 400 meter helemaal waargemaakt op het WK atletiek in Londen. Op de 3000 meter steeple blijft de Keniaanse dominantie duren en op de 800 meter kwam er een eerste gouden medaille voor Frankrijk.

Van Niekerk, de wereldrecordhouder (43.03), won de finale van de 400 meter al uitbollend in 43.98. De Bahamaan Steven Gardiner (44.41) werd op ruime afstand tweede, het brons was voor de Qatarees Abdalelah Haroun (44.48). Van Niekerk kon zo energie sparen voor de 200 meter. Op die afstand loopt hij woensdag de halve finales. Donderdag kan hij de tweede atleet in de geschiedenis worden die de dubbel 200-400 meter realiseert op een groot kampioenschap. De Amerikaan Michael Johnson deed het hem voor op het WK van 1995 en de Spelen van 1996.

De Botswaan Isaac Makwala had de grootste concurrent voor Van Niekerk moeten worden, maar hij moest gedwongen forfait geven. Makwala werd geveld door het besmettelijke norovirus, een virale maag-en darmontsteking. Daardoor miste hij maandag ook al de reeksen van de 200 meter. Dinsdag wou Makwala wel starten, maar werd hem zeer tegen zijn zin de toegang tot het stadion ontzegd. "Terwijl ik me helemaal niet ziek voelde en nooit door een dokter onderzocht werd", aldus een boze Makwala. Volgens de Internationale Atletiekfederatie werd de Botswaan maandag wel degelijk onderzocht en moest hij volgens de Britse gezondheidsvoorschriften twee dagen in quarantaine blijven. "Het is heel jammer voor Makwala, maar we moeten aan het welzijn van alle atleten denken", verklaarde de IAAF.

KIPRUTO DOET HET VOOR KENIA

Conseslus Kipruto heeft de 3000 meter steeple gewonnen. De 22-jarige Keniaan was door een enkelblessure tot het laatste ogenblik onzeker, maar won wel in 8:14.12. De Marokkaan Soufiane Elbakkali werd in 8:14.49 tweede. De Amerikaan Evan Jager, met 8:01.29 houder van de beste wereldjaarprestatie, moest in 8:15.53 met brons vrede nemen.

Voor olympisch kampioen Kipruto is het de eerste wereldtitel, nadat hij in 2013 en 2015 telkens tweede werd. Het is al van 2005 geleden dat de 3000 meter steeple op een WK niet door een Keniaan gewonnen werd. En toen won Saif Saaeed Shaheen, een tot Qatarees genaturaliseerde Keniaan. Voor de laatste echte niet-Keniaanse winnaar is het teruggaan naar 1987, toen de Italiaan Francesco Panetta goud veroverde, voor de Duitser Hagen Meler en onze landgenoot William Van Dijck.

Het was nodig dat Kipruto de Keniaanse eer hoog hield, want zijn landgenoten gaven dinsdag niet thuis. Veteraan Ezekiel Kemboi, de wereldkampioen van 2009, 2011, 2013 en 2015 en olympisch kampioen van 2012, werd elfde in 8:29.38, Jairus Kipchoge Birech twaalfde in 8:32.90.

BOSSE BEZORGT FRANKRIJK EERSTE GOUD

De 25-jarige Fransman Pierre-Ambroise Bosse kroonde zich tot winnaar op de 800 meter. In 1:44.67 liet hij de Pool Adam Kszczot (1:44.95) en de Keniaan Kipyegon Bett (1:45.21) achter zich. Voor Bosse is het de eerste grote titel. Een vijfde plaats op het WK van 2015 in Beijing en een vierde op de Spelen van vorig jaar in Rio waren zijn beste prestaties totnogtoe. Voor Frankrijk is de eerste gouden plak op dit WK.

SPOTAKOVA GEFLANKEERD DOOR CHINEZEN

Barbora Spotakova veroverde goud in het speerwerpen. Bij haar tweede poging wierp de Tsjechische de speer 66m76 weg. Op het podium werd de 36-jarige Spotakova door twee Chinezen geflankeerd. Li Lingwei werd met 66m25 tweede, Lyu Huihui met 65m26 derde. De Kroatische olympische kampioene Sara Kolak strandde met 64m95 net naast het podium.

Voor Spotakova was het het laatste groot kampioenschap. Twee keer werd ze olympisch kampioene (2008 en 2012) en nu ook twee keer wereldkampioene (eerste keer in 2007). Tussen haar twee wereldtitels door moest ze twee keer met zilver vrede nemen. Twee jaar terug werd ze in Beijing pas negende. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde ze vorig jaar brons. Met 72m28 heeft ze sinds september 2008 het wereldrecord in handen.