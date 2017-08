Eerste goud voor Jamaica

Omar McLeod heeft de 110 meter horden gewonnen op de vierde dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. De 23-jarige Jamaicaan finishte in 13.04. Sergey Shubenkov, één van de Russen die onder neutrale vlag mocht deelnemen, werd in 13.14 tweede. De Hongaar Balasz Baji liep in 13.28 naar brons.

De Amerikaanse wereldrecordhouder (12.80) Aries Merritt finishte in 13.31 als vijfde. Het is de eerste keer in de WK-geschiedenis dat er geen Amerikaan op het podium staat van de 110 meter horden. Vorig jaar kroonde McLeod zich in Rio de Janeiro ook al tot olympisch kampioen. Het is zijn tweede wereldtitel, na het goud dat hij vorig jaar veroverde op de 60 meter indoor in Portland (Oregon). Voor Jamaica is het de eerste titel op dit WK. Spurtkoning Usain Bolt moest eerder deze week vrede nemen met brons op de 100 meter.



KIPYEGON SNELT NAAR GOUD OP 1500M



De 23-jarige Keniaanse Faith Kipyegon heeft de 1.500 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen in Londen. In 4:02.59 liet de olympische kampioene de Amerikaanse Jennifer Simpson (4:02.76), wereldkampioene in 2011, en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (4:02.90), olympisch kampioene op de 800 meter, achter zich.



De Britse Laura Muir (4:02.97) greep voor eigen publiek heel erg nipt naast een medaille. Topfavoriete Sifan Hassan, die met 3:56.14 de beste wereldjaarprestatie in handen heeft, werd in 4:03.34 pas vijfde. De Nederlandse streed in de slotronde constant met Kipyegon voor de koppositie. Bij het ingaan van de laatste rechte lijn had ze die ook in handen, maar in de slotmeters zakte ze helemaal weg.



WISSEL VAN DE WACHT?



Olympisch kampioene Caterine Ibargüen is er niet in geslaagd om een derde keer op rij wereldkampioene hink-stap-springen te worden. De 33-jarige Colombiaanse moest het goud aan de Venezolaanse Yulimar Rojas laten. De 21-jarige Rojas kwam bij haar vijfde poging 14m91 ver en deed daarmee twee centimeter beter dan de 14m89 die Ibargüen bij haar derde sprong liet opmeten. Het brons was met 14m77 voor de Kazachse Olga Rypakova, die in 2012 in hetzelfde stadion nog olympisch goud veroverde.



OPNIEUW WLODARCZYK



De Poolse Anita Wlodarczyk heeft, een dag voor haar 32ste verjaardag, haar wereldtitel in het hamerslingeren verlengd. In Londen slingerde ze het projectiel 77m90 ver, ruim onder haar wereldrecord (82m98). De Chinese Wang Zheng moest met 75m98 met zilver vrede nemen. Malwina Kopron, een landgenote van Wlodarczyk, stond met 74m76 op het derde podiumtrapje. Het is de derde wereldtitel voor Wlodarczyk, de eerste veroverde ze in 2009. In 2012 en 2016 kroonde ze zich ook tot olympisch kampioene.