Borlées uitgeschakeld

Kevin en Jonathan Borlée zijn uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter op het WK in Londen. Kevin Borlée liet de elfde tijd optekenen, Jonathan Borlée de zestiende.

Kevin Borlée finishte in de eerste reeks als vierde in 45:10, Jonathan Borlée in de derde als vijfde in 45.23. De eerste twee van elke reeks plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. Daarnaast werden nog twee atleten met de snelste tijden opgevist. Voor een plaats in de finale was een tijd onder de 44.64 nodig.



Het Belgisch record van Jonathan Borlée staat op 44.43, het persoonlijk record van Kevin Borlée is 44.56. In 2011 werd Jonathan Borlée vijfde op het WK, in 2013 vierde. Kevin Borlée veroverde in 2011 brons, maar kon zich twee jaar later niet voor de finale plaatsen. Twee jaar terug sneuvelden de 29-jarige tweelingbroers in Peking ook allebei in de halve finales.



De Bahamaan Steven Gardiner liep in de halve finales met 43.89 de snelste tijd, voor de Jamaicaan Nathon Allen (44.19) en de Zuid-Afrikaanse topfavoriet Wayde Van Niekerk (44.22).