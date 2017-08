Nafi Thiam sluit eerste dag als tweede af

Olympisch kampioene Nafissatou Thiam staat na de eerste dag op de tweede plaats in de zevenkamp.

De 22-jarige Belgische sloot haar dag op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen af met een veertiende plaats op de 200 meter. Ze finishte in haar reeks als tweede in 24.57, zeventien honderdsten boven haar persoonlijk record en bracht haar totaal zo op 4.014. Dat zijn 22 punten minder dan de Duitse Carolin Schäfer. De Cubaanse Yorgelis Rodriguez is met 3.905 punten derde.

Thiam startte sterk aan het WK met winst in het hoospringen (1m95) en het kogelstoten (15m17). Op haar 100 meter horden zette ze een elfde tijd neer (13.54). Momenteel zit ze 42 punten onder het schema van het Belgisch record dat ze in mei in Götzis neerzette, maar wel 29 punten boven het schema waarmee ze in Rio goud veroverde.

Hanne Maudens staat met 3.350 punten op de 27e plaats. Maudens werd 30e op de 100 horden (14.47), 12e in het hoogspringen (1m77), 27e in het kogelstoten (11.80) en 28e op de 200 meter (25.43).

Zondag staan nog verspringen, speerwerpen en een 800 meter op het programma.