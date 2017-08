Bolt wordt in laatste 100m derde, geviseerde Gatlin wint

Usain Bolt heeft zijn laatste 100m niet winnend afgesloten. Justin Gatlin won op het WK atletiek in Londen het afscheidsnummer van de spurtlegende in 9.92. Chris Coleman werd tweede, Bolt pas derde.

Gatlin finishte bij een tegenwind van 0,8 meter per seconde in 9.92. Coleman was twee honderdsten minder snel. Bolt liep met 9.95 zijn beste tijd van het seizoen, maar dat was slechts goed voor brons.



Met zijn 35 jaar is Gatlin de oudste winnaar van de 100 meter in de WK-geschiedenis. Het is voor hem de tweede titel op het koningsnummer, twaalf jaar na de eerste, in 2005 in Helsinki. Dat jaar kroonde hij zich ook tot kampioen op de 200 meter. Op de Olympische Spelen veroverde hij in 2004 in Athene het goud. Van 2006 tot 2010 zat hij een dopingschorsing uit.



Dat dopingverleden blijft Gatlin achtervolgen. Op de Spelen in Rio werd hij al uitgejouwd, in Londen deden de Engelsen, die helemaal gek zijn van Bolt, er nog een schepje bovenop.



Achtvoudig olympisch kampioen Bolt joeg in Londen een vierde wereldtitel op de 100 meter na, na 2009, 2013 en 2015. De 200 meter won hij in 2009, 2011, 2013 en 2015. Volgende week zaterdag gaat hij alsnog voor een twaalfde wereldtitel. Dan sluit hij zijn carrière af met een 4x100 meter. In die discipline hielp hij Jamaica al aan het goud in 2009, 2011, 2013 en 2015.