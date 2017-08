Vier jaar geleden verslaafd aan drugs, nu wereldkampioen verspringen

Luvo Manyonga kroonde zich zaterdagavond tot wereldkampioen verspringen met een sprong van 8m48. Voor de Zuid-Afrikaan is de sprong naar de gouden medaille extra bijzonder, want amper vier jaar geleden leek hij zijn carrière te vergooien door een verslaving aan een variant van crystal meth.

Manyonga werd op 8 januari 1991 geboren in de township Mbwekweni van Paarl, een stad in het zuidwesten van Zuid-Afrika. Zijn vader kwam amper voor in z'n leven, mama Manyonga moest zich als kuisvrouw bekommeren over drie kinderen. De gevaarlijke omstandigheden waarin de verspringer opgroeide ten spijt werd hij al snel opgemerkt door trainer Mario Smith.



Manyonga zag een uitweg uit de miserie van de townships. In 2010 leek de doorbraak nabij, toen hij op het wereldkampioenschap voor juniores op een geweldige manier naar goud sprong. Spijtig genoeg bleek de stevige winstpremie die hij er kreeg, een vergiftigd cadeau. De Zuid-Afrikaan had nog nooit zoveel geld gezien, deelde het met zijn minderbedeelde vrienden maar kwam al snel in de schulden terecht.



Zijn trainer Smith schoot zijn poulain financieel te hulp, maar intussen bleek de zeer begaafde springer een regelmatige gebruiker van tik (een variant op crystal meth en populaire drug in de townships, red.). Het gebruik liep al snel uit de hand, waardoor Manyonga tegen de dopinglamp liep. Hij gaf toe dat hij een probleem had, aanvaardde de achttien maanden schorsing en ging in rehabilitatie.



In een poging om terug te keren op het hoogste niveau nam Manyonga de Ierse coach John McGrath mee onder de arm. Door een administratieve blunder miste hij de Commonwealth Games van 2014. Maar even later sloeg het noodlot toe. Zijn beschermengel Smith kwam om bij een verkeersongeval, op weg richting zijn favoriete verspringer. Die kreeg een nieuwe mentale klap en verzeilde meteen weer in het drugsgebruik. Manyonga miste door de high zelfs de herdenkingsservice van zijn coach.



Het was pas toen een hoge pief van het Zuid-Afrikaanse Olympisch Comité op bezoek kwam bij de familie en zag hoe erg Luvo eraan toe was, dat de weg naar boven terug werd ingezet. Manyonga werd door bons Gideon Sam en zijn Ierse coach meegesleurd naar Pretoria om er in een High Performance Centre opnieuw volwaardig atleet te worden, weg van de townships waarin hij opgroeide. "Ik besefte dat ik het niet meer aankon in Kaapstad. In die stad omhels ik de duivel", zei hij later over die verhuis.



In 2016 was hij opnieuw klaar voor professioneel verspringen. Net in Pretoria, waar hij zijn leven op de rails zette, verbeterde hij zijn PR tot 8m30. In Durban graaide hij zilver mee op de Afrikaanse kampioenschappen.



Na een inspirerende comeback sprong Manyonga in Rio de Janeiro vervolgens naar een zilveren plak op de Olympische Spelen. Een jaar later en amper vier jaar na het afschudden van een drugsverslaving mag hij zich nu de beste verspringer ter wereld noemen.