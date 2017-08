Nafi Thiam aan de leiding na hoogspringen

Nafi Thiam heeft de leidersplaats te pakken na de eerste twee onderdelen van de zevenkamp op het WK atletiek in Londen

De 22-jarige olympische kampioene is sterk aan het WK begonnen. In het hoogspringen, haar specialiteit, ging ze over 1m95. Ze raakte bij haar eerste poging over 1m80, 1m86, 1m89, 1m92 en 1m95. Haar persoonlijk record van 1m98 heeft ze in London niet evenaart. Met 1m95 verzamelde Thiam 1171 punten.

Eerder op de dag liep Thiam op de 100 meter horden 13.54 - de op één na beste hordechrono uit haar carrière. Ze bleef 20 honderdsten boven haar persoonlijk record (13.34).

Thiam staat nu aan de leiding met 2215 punten, waarmee ze 8 punten voor staat op Yorgelis Rodriguez. De Cubaanse ging in het hoogspringen eveneens over 1m95 en verbeterde zo haar PR met maar liefst acht centimeter. De Duitse Carolin Schäfer is derde met 2165 punten. Thiam ligt 70 punten achter op haar Belgisch recordschema.

Hanne Maudens sprong over 1m77 (PR: 1m81), goed voor 941 punten. In de stand staat ze op de 24e plaats met 1854 punten. Laura Ikauniece-Admidina, één van de belangrijkste concurrentes van Thiam, gaf op met een blessure. De Letse werd derde op de voorbije prestigieuze meeting in Götzis, gewonnen door Thiam. Ook op het vorige WK in Peking pakte ze brons. Een andere concurrente, Katarina Johnson-Thompson, liet het afweten op haar sterkste nummer. Met een persoonlijk record van 1m98 liet de Britse slechts 1m80 optekenen.

Zaterdagavond staan er voor onze meerkampsters nog twee onderdelen op het programma: het kogelstoten en de 200 meter. Zondag volgen het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter.