Milanov op rand van uitschakeling

Philip Milanov balanceert vrijdagavond op de rand van de uitschakeling in de kwalificaties voor de finale van het discuswerpen bij de mannen op de openingsdag van het WK atletiek in de Britse hoofdstad Londen.

De 26-jarige West-Vlaming, twee jaar geleden op het WK in Peking nog goed voor een zilveren medaille, geraakte bij zijn drie pogingen in kwalificatiegroep A niet verder dan 63.16 bij zijn derde poging, niet genoeg om zich met 64.50 rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Bij zijn eerste worp had Milanov 62.94 laten noteren, daarna noteerde hij een nulworp omdat hij over de lijn kwam.



Met 63.16 strandde Milanov op de achtste plaats in zijn groep en heeft hij een klein mirakel nodig om zich alsnog te plaatsen voor de finale. In groep B komen later op vrijdagavond nog eens zestien atleten in actie, enkel de top twaalf uit de kwalificaties mag zaterdag aantreden in de finale.