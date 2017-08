Driekamp met Thomas Van der Plaetsen op Memorial

Voor het eerst staat er een echte meerkamp op het programma van de AG Memorial Van Damme. Een driekamp, gespreid over 2 dagen met kogelstoten, verspringen en 110m horden. Thomas Van der Plaetsen en Niels Pittomvils nemen het daarin op tegen enkele internationale meerkampers.

De driekamp begint op donderdag met kogelstoten. Dat vindt, net als de IAAF Diamond League finale van het kogelstoten, daags voor de Memorial plaats op het Muntplein in Brussel. Op vrijdag werken de meerkampers dan de 110m horden en het verspringen af in het hoofdprogramma van de Memorial in het Koning Boudewijnstadion.

"Het is een unieke kans voor meerkampers om zich ook eens op een IAAF Diamond League meeting te tonen", zegt meeting director Cédric Van Branteghem. "Bovendien willen we hiermee Thomas ook nog eens in de bloemen zetten voor de Europese titel die hij vorig jaar behaalde."