Bouchikhi: 'In de gietende regen WK-limiet lopen, maakte het extra speciaal'

Lees hier de reacties van Soufiane Bouchikhi, Bashir Abdi, Eline Berings, Anne Zagré, Axelle Dauwens, Louise Carton, Nafi Thiam, Renée Eykens en Jacques Borlée na de 38ste Nacht van de Atletiek.

Soufiane Bouchikhi liep op de 5000 meter 13:22.18, net onder het WK-minimum van 13:22.60. "In de gietende regen die limiet lopen, maakte het extra speciaal", aldus de gelukkige Antwerpenaar. "Ik moet nu nog wat aan mijn laatste twee kilometer werken en dan kan ik de finale halen op het WK." Bashir Abdi deed nog beter en klokte 13:11.87. "Ik moet alleen nog wat aan mijn snelheid werken en dan ben ik klaar voor Londen. De finale halen is zeker mijn ambitie", besloot Abdi.



BERINGS: 'EIGENLIJK MOET IK TROTS ZIJN'



Eline Berings klokte 13.02 op de 100 meter horden, 4 honderdsten boven het WK-minimum. Toch koestert de Oost-Vlaamse nog hoop. Omdat ze nu naar plaats 37 opschuift op de uitgezuiverde wereldranglijst en de IAAF in principe 40 atleten aan de start wil, hoopt Berings nog op deliberatie. "Ik ga echt in stijgende lijn. Met een beetje meewind loop ik vandaag de limiet. Als je ziet tegen wie ik hier loop en wat voor blessure ik achter de rug heb, moet ik eigenlijk trots zijn."



ZAGRÉ: 'LICHT IN HET HOOFD'



Anne Zagré liep 13 seconden rond op de 100 meter horden in Heusden-Zolder, maar had op meer gehoopt. "Mijn start en finish waren goed vandaag, maar ik voelde me wat raar: een beetje licht in het hoofd." Zagré voldeed enkele weken geleden al aan het WK-minimum.



DAUWENS: 'OP DE TANDEN BIJTEN'



Op de 400 meter horden kwam Axelle Dauwens niet in de buurt van de WK-limiet. "De kans zit er dik in dat ik mijn profcontract kwijt ben. Maar ik heb me voor zeven internationale tornooien op rij geplaatst en dat kunnen er weinigen zeggen. Een minder jaar hoort bij een carrière. Ik moet op de tanden bijten en vooral wennen aan mijn nieuwe trainer." Dauwens verhuisde in de winter naar Denemarken.



CARTON: 'ER ZIT PROGRESSIE IN'



Op de 5000 meter kwam ook Louise Carton niet in de buurt van de WK-limiet, maar dat lag gezien haar door rugproblemen overheerste seizoen ook niet in de lijn der verwachtingen. "Het was zwaar, maar ik wilde vooral met een beter gevoel lopen dan bij de vorige wedstrijden waar ik volledig blokkeerde. Dat is gelukt. De oefeningen die ik doe voor mijn rug hebben effect, maar nu moet ik de trainingsintensiteit nog verder opdrijven. Er zit progressie in", aldus Carton.



THIAM: 'HIER KAN IK GEEN CONCLUSIES UIT TREKKEN'



Nafi Thiam is in het hoogspringen als tweede geëindigd met een sprong over 1m88. De hoogspringsters werden geplaagd door felle regenval en de wedstrijd werd zelfs even stilgelegd. "Hier kan ik geen conclusies uit trekken. Ik had mijn techniek op training licht gewijzigd, maar ik kan na vandaag niet zeggen of dat goed uitpakt. Ik deed wel enkele goede sprongen, maar in die regen was er niet veel mogelijk." Thiam houdt de hoge verwachtingen voor het WK heel erg af. "Mijn supervorm van in Götzis doortrekken tot in augustus lijkt me onmogelijk. Ik heb er alles aan gedaan om ze te behouden, maar zoals op elk kampioenschap zal ik ter plaatse wel zien wat het geeft."



EYKENS: 'IK DACHT NIET AAN WK-LIMIET'



Renée Eykens won in een sterk deelnemersveld de 800 meter. Voor een topchrono ging het in de aanvangsfase te traag, maar Eykens gaf na de wedstrijd aan helemaal niet naar het WK in Londen te willen. "Ik dacht helemaal niet aan de WK-limiet van 2.01.00. Hier winnen is gewoon fantastisch." Eykens vind het WK atletiek te dicht op het EK U23 komen. "Ik heb deze winter gevoeld dat twee kampioenschappen vlak na elkaar te veel is. Vorig jaar deed ik EK én Spelen, maar daarna kreeg ik het mentaal en fysiek heel lastig. Ik zou zelfs niet zijn afgereisd naar Londen als ik de limiet liep. Ik wil wel naar de Universiade eind augustus", aldus Eykens.



JACQUES BORLÉE: 'ZWEMWEDSTRIJD'



De drie broers Borlée en Robin Vanderbemden wonnen op de Nacht van de Atletiek de 4x400 meter in 3:02.93. Coach Jacques Borlée was bijzonder tevreden. "Ze liepen perfect. De chrono is in deze omstandigheden dan ook heel goed. Het was een speciale avond met eerst die felle wind en nadien de regen. Het leek wel een zwemwedstrijd. We willen in Londen onder onze toptijd van in Rio duiken. Individueel wordt een finale onmogelijk voor mijn zonen vrees ik", aldus de bondscoach van de Belgian Tornados.