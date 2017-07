Bouchikhi, Belgian Tornados en Eykens juichen op natte Nacht van de Atletiek

De Belgian Tornados op de 4x400 meter en Renée Eykens op de 800 meter hebben op de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder voor knappe Belgische zeges gezorgd. De regen maakte het de atleten lastig om scherpe tijden of straffe afstanden te halen, maar op de 5000 meter dook Soufiane Bouchikhi toch nog onder de WK-limiet!

In het eerste loopnummer van de 38ste Nacht van de Atletiek, de 400 meter, ging Dylan Borlée op zoek naar de WK-limiet. Bedoeling was dat broer Kevin, die vorige week in Madrid onder de gevraagde tijd van 45.33 dook, Dylan zou voortstuwen naar een toptijd, maar dat kwam er in regenachtige omstandigheden jammer genoeg niet uit. Kevin werd achter Machel Cedenio (45.56) uit Trinidad & Tobago en de Brit Yousif Rabah (45.74) derde in 45.93. Dylan finishte als zesde in 46.43, Julien Watrin als zevende in 46.69.

Jonathan Borlée, ook al zeker van uitzending naar Londen op de 400 meter, opteerde in Heusden-Zolder voor de 200 meter. Met een tijd van 21.02 werd hij zevende. Robin Vanderbemden werd in dezelfde tijd zesde. Een eind boven de WK-limiet van 20.39 dus. De afkoeling waarvoor de regen zorgde, was niet ideaal voor sprinters. Cejhae Green uit Antigua won in 20.59.

TOPTIJD VOOR TORNADOS

Later op de avond kwamen de drie Borlées, Watrin en Vanderbemden ook nog in actie op de 4x400 meter. Het team met Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Robin Vanderbemden won in 3:02.93, de achtste beste tijd van het jaar. België B, met Julien Watrin, Michael Rossaert, Samba Fall en Alexander Doom, haalde de finish niet. "Dit was een erg geslaagde test", vertelde een uithijgende Jonathan Borlée meteen na de finish. "Zeker in deze regenachtige omstandigheden is dit een prima chrono."

DOLGELUKKIGE EYKENS

Een extra warm welkom in het, ondanks de regenvlagen, immer gezellige en goed gevulde stadion De Veen was er voor Renée Eykens. De kersverse Europese kampioene U23 op de 800 meter won de race in Heusden-Zolder in 2:03.34. Dat is twee seconden boven de WK-limiet, maar dat liet Eykens niet aan haar hart komen. "Zelfs mocht ik de limiet gehaald hebben, zou ik niet naar Londen gegaan zijn. Twee kampioenschappen op zo'n korte tijd is te zwaar. Het is al een fantastisch seizoen geweest met die Europese beloftentitel en hier op de Nacht van de Atletiek winnen is ook heel speciaal. Ik ben dolgelukkig."

NET NIET VOOR BERINGS

Anne Zagré had haar WK-ticket al een tijdje op zak en kwam naar Heusden-Zolder om vertrouwen te tanken. De Brusselse werd op de 100 meter horden tweede in 13.00, exact dezelfde tijd als waarmee ze woensdag de meeting in Luik won. De zege op de Nacht was voor de Oekraïense Hanna Plotitsyna in 12.99. Eline Berings was een erg knappe derde in 13.02. Veruit haar snelste tijd dit seizoen, maar jammer genoeg 4 honderdsten boven de WK-limiet.

Op de 400 meter was de opdracht voor Axelle Dauwens om onder de WK-limiet van 56.10 te blijven, maar met 57.96 bleef ze daar een heel eind boven. Dauwens werd derde achter de Canadese Sage Watson (55.30) en de Australische Lauren Wells (56.21).

KIMELI BESTE BELG OP 1500 METER

Ook op de 1500 meter deden enkele Belgen een poging om op de valreep een WK-ticket in de wacht te slepen. Bij de vrouwen moest Sofie Van Accom onder de 4:07.43 zien te blijven, maar ze strandde op een 13de plaats in een tijd van 4:09.48. De Amerikaanse Colleen Quigley won de race in 4:03.93.

Bij de mannen was Ismael Debjani, de man die enkele weken geleden het 21 jaar oude Belgische record van Christophe Impens van de tabellen liep (3:33.70 is de nieuwe besttijd, nvdr), al zeker van een WK-startbewijs. Isaac Kimeli, Peter Callahan en Tarik Moukrime wilden ook graag naar Londen en moesten daarvoor sneller dan 3:36.00 lopen, maar dat zat er niet in.

Kimeli kwam met 3:37.66 het dichtst in de buurt en werd vierde. Moukrime en Callahan finisten beiden in 3:39.02 en werden respectievelijk negende en tiende. Debjani liep de race niet uit omdat hij een pijnscheut voelde in zijn been en met het oog op Londen geen risico's wilde nemen. De Peruviaan David Torrence won de 1500 meter in Heusden-Zolder met een chrono van 3:36.88.

ABDI EN BOUCHIKHI GLUNDEREN

Op de 5000 meter had Bashir Abdi al enkele weken zijn WK-ticket op zak na een sterke prestatie op de Diamond League in Eugene. Jeroen D'Hoedt, Dame Tasama en Soufiane Bouchikhi zouden hun WK-dromen op de Nacht kunnen verwezenlijken als ze sneller dan 13:22.60 zouden lopen. Eén van de drie slaagde daar uiteindelijk in en dat was Bouchikhi. Zijn 14de plaats in 13:22.18 was net voldoende. Tasama liep 13:57.58, D'Hoedt 14:15.98. De beste Belg was Abdi op de vijfde plaats in 13:11.87. Het leverde hem de Trofee Paul Eerdekens op voor beste Belgische prestatie van de meeting.

Bij de vrouwen lag de WK-limiet op de 5000 meter op 15:22.00. Louise Carton, dit seizoen afgeremd door rugproblemen, kwam met 15:37.34 niet in de buurt en werd 17de. De Nederlandse Susan Krumins zegevierde in 14:53.35.

THIAM EN VAN DER PLAETSEN ZWOEGEN IN DE REGEN

Op de kampnummers in Heusden-Zolder was het vooral uitkijken naar Nafi Thiam en Thomas Van der Plaetsen. De olympische kampioene zevenkamp koos op de Nacht voor het hoogspringen en de Europese kampioen tienkamp testte in Limburg zijn verspringcapaciteiten.

Thiam werd tweede met 1m88 en moest enkel Yuliya Levchenko met 1m91 laten voorgaan. De 19-jarige Oekraïense was vrijdag nog tweede geworden op de Diamond League in Monaco met een sprong over 1m97. Die hoogte zat er in Heusden-Zolder niet in. De hoogspringcompetitie moest wegens een 'drache nationale' zelfs even onderbroken worden. "Ik had mijn techniek op training licht gewijzigd, maar ik kan na vandaag niet zeggen of dat goed uitpakt. Ik deed wel enkele goede sprongen, maar in die regen was er niet veel mogelijk", aldus Thiam.

De Braziliaan Tiago Da Silva won het verspringen met een sprong van 7m63. Mathias Broothaerts sprong met 7m51 naar de derde plaats. Thomas Van der Plaetsen bewaarde ondanks de lastige omstandigheden - tegen het einde van de meeting viel het water met bakken uit de hemel - de glimlach en liet een beste sprong van 6m97 noteren. Op het WK in Londen zal het ongetwijfeld een eind verder gaan; VdP heeft een PR van 7m80.

PERSOONLIJK RECORD VOOR SMETS

Fanny Smets zal er niet bij zijn in Londen, maar toch zal zij mij enorm grote tevredenheid terugblikken op de Nacht van de Atletiek. Vroeg op de avond, in toen nog iets gunstigere omstandigheden, wipte de meervoudige Belgische kampioene polsstokspringen over 4m41, een verbetering van haar persoonlijk record met 1 centimeter. De overwinning ging met 4m61 naar de 20-jarige Nieuw-Zeelandse Eliza McCartney, de bronzen medaille van de Olympische Spelen van Rio.