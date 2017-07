Tweede goud in vier dagen voor Peter Genyn

Peter Genyn heeft na de 400m nu ook de 100m op zak gestoken op het WK para-atletiek. Hij haalde het in Londen in de categorie T51 met ruime voorsprong.

Genyn wheelde naar 21.10, de Finse nummer twee Toni Piispanen volgde op 21.54. Na de diskwalificatie van de Algerijn Mohamed Berrahal had Genyn eerder in de week ook al de wereldtitel op de 400m veroverd. Ook op het WK in 2015 en op de Paralympics in Rio won Genyn beide afstanden.