Borlées lopen 300m in Luik

Ook de familie Borlée maakt zijn opwachting op de Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. Er wordt voor hen een 300m aan het programma toegevoegd, als ultieme voorbereiding op de mogelijk beslissende 400m (individueel) die de broers enkele dagen later op de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder zullen lopen.

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée zijn nog op zoek naar het vereiste minimum op de 400m om hun ticket voor het WK atletiek in Londen af te dwingen. Coach Jacques Borlée van zijn kant wil de samenstelling van de aflossingsploeg nog verder finetunen. Om niets aan het toeval over te laten, lopen de drie broers Borlée en Julien Watrin in Luik een 300m.

Ook de Trinidadiaan Lalonde Gordon, de bronzen medaillewinnaar van de 400m op de Olympische Spelen van Londen, staat aan de start. Twee jaar terug liep Gordon in Luik al een erg sterke 300m. Het deelnemersveld wordt verder nog aangevuld met de Jamaïcaan Rose en de Japanner Kitagawa.