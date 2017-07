Milanov 3de op Diamond League-meeting Londen

Discuswerper Philip Milanov is als derde geëindigd op de Diamond League-meeting in Londen.

In het olympisch stadion waar volgende maand de wereldkampioenschappen plaatsvinden, wierp Milanov (die geplaatst is voor het WK) bij zijn beste van zes pogingen de discus 66m65 ver. Milanovs Belgische record uit 2016 bedraagt 67m26. Vorige maand tekende de 26-jarige Bruggeling op de Diamond League in Stockholm voor 67m05, zijn beste prestatie dit seizoen.



Milanov, de vicewereldkampioen van 2015, mikte op een tweede zege in de Diamond League dit jaar. Op 13 mei was hij de beste in het Chinese Shanghai. De overwinning ging evenwel naar de Zweed Daniel Stahl met een worp van 66m73. De Jamaicaan Fedrick Dacres werd tweede met 66m66.



KEVIN BORLEE VIERDE



Kevin Borlée is als vierde geëindigd op de 400 meter in Londen. Op de piste in het olympisch stadion noteerde Borlée een tijd van 45.82. Daarmee bleef hij ruim boven zijn beste seizoensprestatie (45.47) en het WK-minimum. Dat minimum voor deelname aan de wereldkampioenschappen, volgende maand en ook in Londen, bedraagt 45.33. De zege ging naar de Amerikaan Michael Cherry (45.02) voor zijn landgenoot Tony McQuay (45.29). De Brit Dwayne Cowan (45.36) eindigde als derde.



GEEN FINALE VOOR ZAGRE



Anne Zagré heeft niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter horden. In de eerste van twee reeksen eindigde Zagré als zesde op acht in een tijd van 13.10 (wind -0,1 m/s). Zagré liep dit seizoen al 12.96. Haar Belgische record bedraagt 12.71. De 27-jarige Brusselse is al zeker van deelname aan het WK van volgende maand in Londen.



De overwinning in de reeks van Zagré was voor de Amerikaanse Kendra Harrison in 12.47 voor haar landgenote Jasmin Stowers (12.80) en de Nederlandse Nadine Visser (12.93). Die drie plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De Amerikaanse Kristi Castlin, vierde, werd opgevist dankzij haar chrono (12.94).