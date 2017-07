Thompson snelt naar zege in Parijs, Bett verzekert zich van startbewijs in Brussel

Elaine Thompson heeft de 100 meter gewonnen op de Diamond League in Parijs. De olympische kampioene doet zo uiteraard een uitstekende zaak in de #RoadToBrussels. Wie al zeker naar Brussel mag is Kipyegon Bett, die in Parijs tweede werd op de 800 meter.

Thompson won in afwezigheid van haar grootste concurrente Dafne Schippers met een tijd van 10.91. De 25-jarige Jamaicaanse, die op de Olympische Spelen van Rio 2016 het goud won op de 100 en de 200 meter, ging in de Franse hoofstad de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10.96) en de Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor (11.09) vooraf.

Haar eigen beste wereldjaarprestatie (10.71) kon Thompson niet verbeteren, maar ze toonde wel klaar te zijn voor het WK atletiek in Londen dat volgende maand van start gaat (4-13 augustus). Thompson komt in Londen enkel aan de start van de 100 meter.

En ze zal zo goed als zeker op 1 september ook in Brussel zijn op de AG Memorial Van Damme. Na de zevende Diamond League-meeting van het seizoen staat ze immers tweede in het klassement van de 100 meter achter Ta Lou. De top-8 na de twaalfde meeting plaatst zich voor de grote finale. Die grote finales van elke discipline vinden in Zürich of Brussel plaats. Voor de 100 meter is dat in Brussel.

In Parijs zaterdagavond stonden er nog vijf andere disciplines op het programma in het kader van de #RoadToBrussels. Op de 1500 meter bij de vrouwen zegevierde Sifan Hassan in 3:57.10. De Nederlandse gaat ook aan kop in de tussenstand. Op de 400 meter snelde de Jamaicaanse Novlene Williams-Mills naar de overwinning in 51.03. In de #RoadToBrussels leidt ze voor de Amerikaanse Natasha Hastings, die er niet bij was in Parijs.

Bij de mannen was het vanuit Brussels oogpunt uitkijken naar de 200 meter, de 800 meter en de 110 meter horden. De 200 meter werd verrassend gewonnen door Ramil Quliyev (20.15). De Azeri haalde het voor de Nederlander Churandy Martina (20.27), de Jamaicaan Rasheed Dwyer (20.45) en de Amerikaan Ameer Webb (20.48), die leidt in de #RoadToBrussels.

Nijel Amos (1:44.24) uit Botswana won de 800 meter en de Jamaicaan Ronald Levy (13.05) de 110 meter horden. De Keniaan Kipyegon Bett werd tweede op de 800 meter en is mathematisch zeker van een ticket voor Brussel. De Rus Sergey Shubenkov finishte als vierde op de 110 meter horden en is net als de Spanjaard Orlando Ortega, niet present in Parijs, rekenkundig zeker van deelname aan de AG Memorial Van Damme.