Nacht van de Atletiek pakt uit met ijzersterke 1500m

Zoals de traditie het wil pakt de Nacht van de Atletiek (22/07) opnieuw uit met een ijzersterk deelnemersveld op de 1500m. Kersvers Belgisch recordhouder Ismael Debjani wil ook in Heusden-Zolder zijn snelle benen tonen.

Debjani liep op de FBK Games in Hengelo als eerste Belg ooit onder de 3?34?. Met zijn tijd van 3'33"70 deed hij beter dan het 20-jarige record (3'34"13) van Christophe Impens. Debjani kwalificeerde zich zo voor het WK atletiek in Londen. De halve fondloper voert bovendien de Europese jaarranglijst aan.



Twee andere landgenoten met ambitie op de 1500m zijn Peter Callahan en Isaac Kimeli. Zowel Callahan als Kimeli willen in Heusden-Zolder onder de WK-limiet van 3'36" duiken. De Amerikaanse Belg Callahan was op de afgelopen EuropaCup in het Finse Vaasa de enige Belg die een individuele proef op zijn naam kon schrijven. Bashir Abdi doet een zijsprongetje van de 5000m naar de 1500m.



Buitenlandse concurrentie



Onze landgenoten krijgen heel wat concurrentie uit het buitenland. De Marokkaan Fouad El Kaam, de winnaar van de 1500m in 2015, zal aan de start verschijnen. Verder zakt er een sterke Amerikaanse delegatie af naar ?De Veen? met onder meer Ryan Hill en Eric Jenkins, de nummers 2 en 3 van de afgelopen Amerikaanse trials.