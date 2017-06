Milanov komt dicht bij Belgisch record, Kevin Borlée met seizoensbeste

Philip Milanov is op de Diamond League-meeting in Stockholm dichtbij zijn eigen Belgisch record gekomen. Hij kwam tot 67m05, zijn beste worp van het seizoen. Kevin Borlée werd op de 400m derde in 45.47, maar bleef nog veertien honderdsten van het WK-minimum verwijderd.

Milanov etaleerde grote vorm in Stockholm. Hij gooide drie keer voorbij de 66 meter, en zette met 67m05 zijn derde worp ooit neer. Zijn Belgisch record van 67m26 bleef nog net overeind. Ondanks zijn topprestatie werd de Bruggeling pas vierde. De concurrentie lijkt sterker dan ooit tevoren dit jaar. De winst was voor de Jamaïcaan Fedrick Dacres met 68m36.



In het klassement komt Milanov op de tweede plaats. Met nog slechts één manche te gaan, waar discuswerpen op het menu staat, is hij zeker van een plaatsje in de finale in Brussel. De winnaar van die finale strijkt 50.000 dollar op.



Kevin Borlée sloot zijn 400m na een sterk einde als derde af. Zijn 45.47 is een seizoensbeste, maar nog altijd onvoldoende om naar het WK in Londen te mogen. De winst was voor de Bahamees Steven Gardiner in 44.58. Borlée schuift op naar de zesde stek in het klassement, en ziet zijn kansen stijgen om met de beste acht naar de finale in Zürich te mogen.



In de 1500 meter bij de mannen sneuvelde de beste wereldjaarprestatie. De Keniaan Timothy Cheruiyot snelde naar 3:30.77. De Noor Jakob Ingebrigtsen, van wie de beide broers Henrik en Filip de afgelopen jaren Europees kampioen werden, ging als eerste Europeaan onder de 18 jaar ooit onder de 3:40 (3:39.92).



Andre De Grasse snelde in de 100 meter naar een fenomenale 9.69, maar bleek geruggesteund door veel te veel meewind (+4.8 m/s). In het discuswerpen bij de vrouwen was de Cubaanse Yaimi Perez met 67m92 de eerste sinds augustus 2015 die de Kroatische Sandra Perkovic versloeg.