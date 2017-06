Milanov werpt seizoensbeste, Schippers wint ondanks valse start (VIDEO)

Video

Op de Diamond League-meeting in het Noorse Oslo kwamen liefst acht Belgen in actie. Philip Milanov wierp de discus verder dan ooit dit seizoen en blijft op kop in de #RoadToBrussels.

De eerste Belgische die in actie kwam, was Naomi van den Broeck in de nationale reeks van de 200 meter. De jonge twintiger werd tweede in een tijd van 23''87 en mocht meedoen tussen de Noren omdat ze in Noorwegen studeert

De broers Kevin en Jonathan Borlée liepen beiden zonder veel succes de 400 meter. Kevin (45"53) - die een honderdste te langzaam was voor een seizoensbeste- werd vierde, Jonathan zevende (46"18). Om naar het WK in Londen te mogen in augustus moeten ze 45"33 of sneller lopen. De Botswaan Thebe Baboloki snelde in Oslo naar de zege in 44"95.

Anne Zagré kwam op de 100 meter horden als zesde over de streep in 12.98. Het Belgische record van de Brusselse bedraagt 12.71. De overwinning in Oslo was voor de Duitse Pamela Dutkiewicz, die liet afklokken op 12.73. Eind april verzekerde de 27-jarige Zagré zich in het Amerikaanse Gainesville (Florida) al van een ticket voor het WK.

In de Noorse hoofdstad was er ook een wedstrijd over één mijl (1,6 kilometer) voor atleten onder twintig jaar. Tim van de Velde (4'05"11) pakte de zesde plaats, Pieter Sisk volgde op een achtste plaats met een chrono van 4'08"01. De Noor Jakob Ingebrigtsen (3:56.29) ging met de overwinning aan de haal.

Renée Eyckens eindigde elfde op de 800m. De 21-jarige Antwerpse legde de afstand af in 2:03.23 en bleef zo ruim 3 seconden boven haar persoonlijk record (2:00.00). De zege was voor de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (1:57.59).

MILANOV DERDE

Philip Milanov gooide in het discuswerpen 66m39, zijn beste prestatie van het seizoen. Daarmee eindigde hij derde achter de Zweed Daniel Stahl (68m06) en de Jamaicaan Fedrick Dacres (67.10). Milanov, met 14 punten samen met Stahl aanvoerder in de Diamond League-stand, verzekerde zich begin juni al van deelname aan het WK in Londen door in Eeklo 65m19 te gooien (WK-limiet 65m00).

GELUKKIGE VERJAARDAG VOOR SCHIPPERS

De Nederlandse Dafne Schippers heeft in Oslo haar 25ste verjaardag met een zege gevierd. Ze maakte een valse start op de 200 meter, maar mocht na protest toch van start gaan en won vervolgens in 22"31. Daarmee bleef ze de Ivoriaanse Murielle Ahouré (22"74) en de Jamaicaanse Simone Facey (22"77) voor. "Het was erg luidruchtig bij de start, zo erg dat ik me niet goed kon concentreren", lichtte Schippers toe.

De Canadees André De Grasse won de 100 meter bij mannen. In 10"01 was hij de Brit Chinjidu Ujah (10"02) en de Ivoriaan Ben Youssef Meité (10"03) net te snel af. "Het is mijn beste tijd van het seizoen. Hopelijk zet de progressie zich voort en kan ik snel onder de 10 seconden duiken", reageerde de 22-jarige De Grasse.

KNALPRESTATIE BARSHIM

Het was kil in de Noorse hoofdstad en dat zorgde ervoor dat er weinig topprestaties geleverd werden. Het bleef bij één enkele beste wereldjaarprestatie. Die kwam met 2m38 op naam van de Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim.

BARTOLETTA EN PERKOVIC GOED OP WEG NAAR BRUSSEL

Naast het discuswerpen bij de mannen stonden er in Oslo nog drie events op het programma - drie nummers bij de vrouwen - waarvan de grote finale op 1 september tijdens de AG Memorial in Brussel zal plaatsvinden, de andere events die in de Noorse hoofdstad aan bod kwamen, kennen hun ontknoping in Zürich.

In het verspringen won de Amerikaanse Tianna Bartoletta met een sprong van 6m79 voor de Russin Darya Klishina (6m75) en de Duitse Claudia Rath (6m63). De Cubaanse Yarisley Silva was de beste polsstoksspringster met een sprong over 4m81. De Russin Anzhelika Sidorova (4m75) en de Duitse Lisa Ryzih (4m65) werden respectievelijk tweede en derde. In het discuswerpen bij de vrouwen haalde de Kroatische Sandra Perkovic (66m79) het nipt voor de Cubaanse Yaime Perez (66m24) en nog een andere Cubaanse, Denia Caballero (63m29).

Bartoletta, Silva en Perkovic gaan aan kop in de #RoadToBrussels. De top-8 van elke discipline na de twaalfde meeting van de Diamond League plaatst zich voor de grote finale in Brussel of Zürich.