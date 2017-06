Olympisch kampioene Thiam wordt ambassadeur voor Unicef

Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam is door kinderrechtenorganisatie Unicef aangesteld als vrijwillig ambassadeur. Ze komt daarmee ook op de lijst te staan van Belgische Unicef-ambassadeurs Axelle Red, Helmut Lotti, Tatiana Silva en Tom Waes.

"Nafi is een evidente keuze voor ons", zegt Oliver Marquet, algemeen directeur van Unicef België. "Ze is populair, dynamisch en een voorbeeld voor de jongere generatie. Ze legt de lat hoog, maar ze houdt de voeten op de grond."



Unicef is naar eigen zeggen de eerste organisatie die ooit een beroep begon te doen op beroemdheden om hun acties meer weerklank te geven. De Amerikaanse komiek Danny Kaye was in 1954 de pionier, nadien volgden ook nog onder meer actrice Audrey Hepburn, zanger Robbie Williams en de onlangs overleden acteur Roger Moore. In België werd zanger Adamo in 1993 de eerste Unicef-ambassadeur. "Zij spelen een belangrijke rol in onze communicatie en fondsenwerving", aldus Marquet.



Unicef en Thiam zullen de komende weken samenzitten om de concrete inhoud van haar ambassadeurschap in te vullen. "Zeker is dat we ons de komende tijd toespitsen op het principe van onderwijs voor elk kind wereldwijd, en in eigen land vragen we meer aandacht voor kinderen van vluchtelingen en kinderen in armoede", zegt Marquet. Thiam zelf zegt dat ze vereerd is met de titel die ze er nu bijkrijgt. "Ik wil een voorbeeld zijn voor kinderen", stelt ze. "Zo is mijn studie altijd een prioriteit geweest, ook tijdens mijn sportcarrière."