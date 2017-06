Milanov gooit discus verst op strand van Oostende

Philip Milanov heeft in Oostende de AG Insurance Urban Memorial Van Damme in het discuswerpen gewonnen. De Bruggeling liet een worp van 64m68 noteren en genoot van een 'mooie dag op een unieke locatie'.

Voor het tweede jaar op rij schotelde de Koningin der Badsteden een sportief spektakel voor. Onder een zomers zonnetje werd de Oostendse zeedijk omgetoverd tot een atletiekarena.



UNIEKE DAG VOOR MILANOV



Na de winst van Nafi Thiam in het hoogspringen (1m87) op de Place Saint-Lambert was het de beurt aan Philip Milanov om de discus zo ver mogelijk op het strand te gooien. De vice-Europees en wereldkampioen had een maand geleden nog de Diamond League-meeting in Shanghai op zijn palmares bijgeschreven.



De Bruggeling was dus in vorm, maar in Oostende kwam hij door de felle wind niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 67m26. Milanov begon op de tonen van Netsky met een worp van 62m12. Zijn tweede poging was meteen goed voor de overwinning 64m68. De Nederlanders Erik Cadee (63m50) - vijfvoudig nationaal kampioen - en Stephan Dekker (62m40) mochten mee het podium op.



"Een mooie dag op een fantastische en unieke locatie", blikte Milanov tevreden terug. "Het is leuk dat er op deze manier wat meer aandacht is voor het discuswerpen. En ik kon mezelf op een ontspannen manier aan het volk tonen."



Net als bij alle vorige Urban Memorials werd de wedstrijd met nationale en internationale toppers voorafgegaan door competities voor kadetten en scholieren. Bij de U18 ging de zege naar Stefan De Coene (MACW) met een worp van 44m83, Lars Coene (KAA Gent) gooide bij de U16 de discus 60m44 ver. Mila Savelkouls veroverde bij de meisjes U18 de overwinning nadat haar discus 47m14 verder op het strand landde.



JEUGD PROEFT VAN ATLETIEK



Op het Zeeheldenplein konden de jongste sportievelingen, kinderen onder 12 jaar, onder begeleiding van Kim Gevaert en atletiekclub Hermes proeven verschillende atletiekdisciplines: van hordelopen over verspringen en hoogspringen tot kogelstoten en speerwerpen. Als Brugge over tien jaar een opvolger krijgt voor Milanov, dan werd hij misschien wel hier gevormd.



Ook voor de rest van de familie was er sportief vertier op de Oostendse zeedijk. In de AG Sprint Experience werd er over vijftig meter gesprint. De stevige wind op kop maakte de uitdaging nog iets zwaarder. De snelste (zee)man en vrouw mogen op 1 september in een volgepakt Koning Boudewijnstadion aantreden in het voorprogramma van de AG Insurance Memorial Van Damme.



Voor de volgende AG Insurance Urban Memorial Van Damme trekken we terug naar het binnenland en slaan we op 17 juni in Gent onze tenten op de Kouter op voor het polsstokspringen. Meerkamper en regerend Europees kampioen Thomas Van der Plaatsen zal het er opnemen tegen een aantal nationale en internationale toppers. Later staan er nog manches in Antwerpen (verspringen, 8 juli) en Brussel (sprint op 26 augustus en kogelstoten op 31 augustus) op de kalender.