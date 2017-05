Thiam gooit Belgisch record speerwerpen

Nafissatou Thiam is op weg naar een knalprestatie op de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. De olympisch kampioene van Rio tekende tijdens het speerwerpen, de zesde discipline in de zevenkamp, met een worp van 59,32 meter voor een nieuw Belgisch record.

Het vorige BR stond met 58,51 meter sinds 2012 op naam van Melissa Dupré. Thiams persoonlijke record was 53,13 meter.



De Naamse voert met alleen nog de 800 meter te gaan het klassement aan met 6.124 punten. Daarmee heeft ze een ruime voorsprong op de Duitse Carolina Shäfer, tweede met 5.939 punten.



Thiam heeft bovendien een voorsprong van 185 punten op haar eigen Belgische record op de zevenkamp, dat ze vorige zomer tijdens de Spelen in Rio neerzette. Dat bedraagt 6.810 punten.