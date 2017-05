Tweede beste wjp voor Reese tijdens Road to Brussels in Eugene

Op de Diamond Leaguemeeting in het Amerikaanse Eugene (Oregon) heeft Brittney Reese een tweede beste wereldjaarprestatie neergezet in het verspringen. Celliphine Chespol liep de tweede chrono ooit op de 3.000 meter steeple.

De dames waren in vorm tijdens de derde Diamond League-meeting van het seizoen in Eugene. Op dag 1 van de Prefontaine Classic ging de zege in het verspringen naar de Amerikaanse Reese met een sprong van 7,01m. Zij deed daarmee 3 cm beter dan op 17 mei tijdens een meeting in Baie-Mahault (Guadeloupe), een uitstekende zaak voor Reese in de Road to Brussels, waar de grote seizoensfinale plaatsvindt op 1 september tijdens de AG Insurance Memorial Van Damme. Haar landgenote Tianna Bartoletta was tweede met 6,83m en de Britse Lorraine Ugen derde met een sprong van 6,78m.



De grootste sensatie kwam van het Keniaanse toptalent Celliphine Chespol. De pas 18-jarige zorgde op de 3.000 meter steeple, geen discipline die meetelt voor de Diamond Race, voor een knaltijd van 8:58.78, de op één na snelste chrono ooit. Chespol had overigens nog een scherpere tijd kunnen neerzetten. In de voorlaatste ronde moest de Keniaanse immers even stoppen omdat ze na een sprong over de waterbak een schoen dreigde te verliezen.



De 5000 meter bij de vrouwen werd gewonnen door de Ethiopische Genzebe Dibaba in een tijd van 14'25"22 voor de Keniaanse Rengeruk (14'36"80) en de Nederlandse Hassan (14'41"24).



In het speerwerpen bij de vrouwen, wel weer een Diamond Race-discipline, ging de zege naar Tatsiana Khaladovich uit Wit-Rusland met een worp van 66,30m voor de Chinese Liu met 65,21m en de Kroatische Kolak met 64,64m.