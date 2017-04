Geen A-finale voor Belgian Tornados

De Belgische 4x400 meter-ploeg bij de mannen is er zaterdagnacht op de World Relays in Nassau in de Bahama's niet in geslaagd de A-finale te bereiken. De Belgian Tornados (Dylan Borlée, Julien Watrin, Michael Rossaert en Kevin Borlée) eindigden als vierde in de eerste van drie halve finales. Ze liepen 3:05.45 en moesten Frankrijk (3:04.74), Groot-Brittannië (3:05.19) en de Bahama's (3:05.37) voor zich dulden. Op de vijfde en zesde plaats volgden Duitsland (3:07.80) en Canada (3:08.05).

De top twee van de drie halve finales mocht rechtstreeks naar de A-finale van zondagnacht, de snelste twee verliezers werden opgevist. België moest dus hopen om opgevist te worden, maar in de andere reeksen liepen de concurrenten iets sneller.



De Tornados waren goed voor de tiende chrono van alle deelnemers en komen zondag in actie in de B-finale (2u22 Belgische tijd). Cuba (3:04.97) en Brazilië (3:05.05) mochten als twee tijdsnelsten mee naar de finale, Trinidad & Tobago (3:02.51) was het snelst van alle halvefinalisten. De Tornados lopen de World Relays met de broers Dylan en Kevin Borlée, Julien Watrin en nieuwkomer Michael Rossaert. Die laatste vervangt Jonathan Borlée, 'Jo' sukkelt met een lichte contractuur en moest passen voor de Relays.



De Belgian Tornados, de nummer vier op de Olympische Spelen van Rio, probeerden op het WK aflossingen in Nassau hun definitieve selectie voor het WK in Londen (in augustus) af te dwingen. Daarvoor moesten ze in de top acht eindigen, dat is dus niet gelukt. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat ze er op het WK niet zullen bijzijn.



WK-deelname is zeker nog mogelijk. In 2015 pakten de Belgen brons op de World Relays. Het kwartet bestond toen uit de drie broers Borlée en Watrin. Vorige maand waren de Tornados erbij op het EK indoor in Belgrado. Het team, bestaande uit Kevin en Dylan Borlée, Watrin en Robin Vanderbemden, won zilver. Het Belgisch record, in Rio gelopen door de drie Borlées en Watrin, bedraagt 2:58.52.