Kenianen Kirui en Kiplagat winnen Marathon van Boston

Geoffrey Kirui (bij de mannen) en Edna Kiplagat (bij de vrouwen) hebben maandag de 121ste editie van de Marathon van Boston op hun naam geschreven.

De 24-jarige Kirui liet in 2 uur, 9 minuten en 37 seconden de Amerikaan Galen Rupp en de Japanner Suguru Osako achter zich.



Voor de 37-jarige Kiplagat was het haar eerste deelname in Boston. Ze zegevierde in een tijd van 2 uur, 21 minuten en 52 seconden. De politieagente ging na circa 20 kilometer, vlak voor het begin van het heuvelachtige gedeelte, op avontuur en kwam dankzij een sterke slotfase met ruime voorsprong over de finish.



Rose Chelimo uit Bahrein eindigde op bijna een minuut als tweede (2.22.51), gevolgd door de Amerikaanse Jordan Hasay als nummer drie (2.23.00). Kiplagat is tweevoudig wereldkampioene op de marathon. Ze won de klassieke afstand ook al in onder meer Londen, Moskou, New York en Los Angeles.