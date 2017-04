Schippers schittert bij seizoensdebuut

Dafne Schippers heeft ruim drie maanden voor het WK de goede vorm nu al beet. De Nederlandse topsprintster liep vrijdag op een internationale meeting in het Californische Azusa toptijden op de 100 en 200 meter.

Schippers snelde op de 100 meter van de Bryan Clay Invitational naar de zege in 10.95. Daarna volgde winst op de 200 meter in 22.29. Met beide chrono's tekende de 24-jarige Schippers, die haar seizoensdebuut maakte, meteen voor twee beste wereldjaarprestaties.

Net zoals voor vele andere toppers is dé afspraak dit jaar voor Schippers het WK in Londen. Dat vindt van 4 tot 13 augustus plaats. Op het laatste WK, in 2015 in Peking, pakte de Nederlandse goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio haalde Schippers zilver op de 200 meter maar werd ze pas vijfde op de 100 meter.

Wie Dafne Schippers eens live aan het werk wil zien kan op zondag 11 juni afzakken naar het Nederlandse Hengelo. Schippers wordt dé blikvanger op de 36ste editie van de FBK Games.